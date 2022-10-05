Захарова: Запад задался вопросом о роли США в конфликте на Украине
Запад начал задаваться вопросами о происходящем на Украине, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире Радио Sputnik.
По словам Захаровой, об изменениях свидетельствуют заявления американского бизнесмена Илона Маска, который ранее предложил свой план урегулирования украинского кризиса. Представитель МИД указала, что это — часть общественной дискуссии, пишет RT.
«Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом. Наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?» — пояснила Захарова.
Ранее Маск призвал стороны конфликта на Украине к миру и предложил провести повторные референдумы в Донбассе под наблюдением ООН, а также заявил о необходимости нейтрального статуса Украины, напоминает РИА ФАН. Кроме того, в плане миллиардера предлагается сохранить Крым частью России.
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