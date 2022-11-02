Захарова: высылка Молдавией российского дипломата не останется без ответа

Объявление Молдавией российского дипломата persona nоn grata — это очередное подтверждение курса Кишинева на демонтаж сотрудничества двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, такие действия, совершаются не без подсказки европейских и заокеанских покровителей нынешнего руководства Молдавии и не останутся без ответа с российской стороны.

Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за «российских ракет»

Дипломат отметила, что в республике раскручиваются надуманные тезисы о российской военной угрозе, злонамеренном вмешательстве России во внутренние дела Молдавии.

«Никакими фактами эта бездоказательная шумиха не подкрепляется», - подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что цели антироссийской кампании - это отвлечение граждан страны от непростой внутриполитической и экономической ситуации, с которой власти Молдавии не способны совладать.

Ранее стало известно, что Молдавия вышлет сотрудника посольства РФ после инцидента с падением фрагментов ракеты, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияДипломатВысылкаМария Захарова
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