Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за «российских ракет»

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали с заявлением, что над страной пролетели российские ракеты. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии.

Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за референдумов

«Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки. <...> Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо»,— говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В ведомстве отметили, что Молдавия считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным, поскольку он вызывает дополнительную напряженность. "Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», российского посла ранее вызывали в МИД из-за референдумов.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:ДипломатияПриднестровьеСпецоперацияМолдавия
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