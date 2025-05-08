СМИ: КНДР могла запустить несколько ракет малой дальности

По предварительным данным, Пхеньян выпустил несколько баллистических ракет малой дальности, сообщает «Ренхап».

КНДР запустила крылатую ракету для проверки сил ядерного сдерживания

Ранее стало известно, что Северная Корея выпустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Ее характеристики неизвестны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РакетыКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры