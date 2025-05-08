СМИ: КНДР могла запустить несколько ракет малой дальности
8 мая 202505:16
По предварительным данным, Пхеньян выпустил несколько баллистических ракет малой дальности, сообщает «Ренхап».
Ранее стало известно, что Северная Корея выпустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Ее характеристики неизвестны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: КНДР могла запустить несколько ракет малой дальности
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru