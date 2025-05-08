СМИ: Группа депутатов Европарламента из ФРГ приедет в Москву на 9 Мая

Депутаты Европейского парламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву 9 и10 мая, сообщает Der Spiegel.

На Парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 государств

По данным издания, они будут в составе международной делегации. Вместе с ними прибудут трое парламентариев из Словакии, Чехии и с Кипра. Парламентарии примут участие в памятных мероприятиях и проведут встречи с представителями власти России, политической и культурной общественности.

Депутаты выступили с критикой нынешней линии Евросоюза. По их словам, вместо затяжного конфликта Европе нужны дипломатия, прочный мир и перезагрузка отношений с Москвой.

Ранее СМИ призвали канцлера ФРГ Мерца посетить Парад Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:Евросоюз9 МаяМоскваКрасная Площадь

Горячие новости

Все новости

партнеры