СМИ: Группа депутатов Европарламента из ФРГ приедет в Москву на 9 Мая
Депутаты Европейского парламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву 9 и10 мая, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, они будут в составе международной делегации. Вместе с ними прибудут трое парламентариев из Словакии, Чехии и с Кипра. Парламентарии примут участие в памятных мероприятиях и проведут встречи с представителями власти России, политической и культурной общественности.
Депутаты выступили с критикой нынешней линии Евросоюза. По их словам, вместо затяжного конфликта Европе нужны дипломатия, прочный мир и перезагрузка отношений с Москвой.
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