Белоусов: Россия уже отбилась от массовой атаки беспилотников
8 мая 202506:01
Россия отбилась от беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Андрея Белоусова.
Так он ответил на вопрос, сможет ли Москва отбиться от налётов противника в праздничные дни.
«Без всякого сомнения. Уже отбились», — заявил глава военного ведомства.
Тем временем, в Москве продолжаются массовые задержки рейсов в аэропортах. У многих сдают нервы — люди плачут, ругаются с представителями авиакомпаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru