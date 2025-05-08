Белоусов: Россия уже отбилась от массовой атаки беспилотников

Россия отбилась от беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Андрея Белоусова.

Российские средства ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника

Так он ответил на вопрос, сможет ли Москва отбиться от налётов противника в праздничные дни.

«Без всякого сомнения. Уже отбились», — заявил глава военного ведомства.

Тем временем, в Москве продолжаются массовые задержки рейсов в аэропортах. У многих сдают нервы — люди плачут, ругаются с представителями авиакомпаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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