Мерц надеется предоставить надежные гарантии безопасности Киеву
8 мая 202506:19
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерениях предоставить надежные гарантии безопасности Киеву.
Об этом он сообщил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Канцлер не стал говорить, рассчитывает ли ФРГ отправлять немецкие войска на Украину. При этом он считает важным вовлеченность США в процесс.
Политик также отметил, что в ближайшие недели намерен посетить Украину. Точные сроки визита не называются.
Мерца избрали канцлером Германии лишь со второй попытки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рейс Стамбул - Санкт-Петербург развернулся над Румынией и вернулся в Турцию
- Мерц надеется предоставить надежные гарантии безопасности Киеву
- Белоусов: Россия уже отбилась от массовой атаки беспилотников
- СМИ: Группа депутатов Европарламента из ФРГ приедет в Москву на 9 Мая
- СМИ: КНДР могла запустить несколько ракет малой дальности
- На Украине заявили, что не вернут долги Западу в ближайшие 30 лет
- Сдают нервы: Пассажиры в московских аэропортах ждут вылета более 33 часов
- Стало известно, кому повысят пенсии до конца года
- Белоусов сообщил, в какой форме будет принимать парад Победы
- Десятки немецких компаний признали ответственность за приход нацистов к власти
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru