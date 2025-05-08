Мерц надеется предоставить надежные гарантии безопасности Киеву

Об этом он сообщил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Канцлер не стал говорить, рассчитывает ли ФРГ отправлять немецкие войска на Украину. При этом он считает важным вовлеченность США в процесс.

Политик также отметил, что в ближайшие недели намерен посетить Украину. Точные сроки визита не называются.

Мерца избрали канцлером Германии лишь со второй попытки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

