Стало известно, кому повысят пенсии до конца года

В России военным пенсионерам проиндексируют пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.

Назван средний размер выплат за счёт пенсионных накоплений

По ее словам, это произойдет в октябре 2025 года. Повышение составит 4,5%. Индексация касается всех пенсионеров силовых структур.

Ранее в Госдуме назвали условия индексации пенсий три раза в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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