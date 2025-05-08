Стало известно, кому повысят пенсии до конца года
8 мая 202504:01
В России военным пенсионерам проиндексируют пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.
По ее словам, это произойдет в октябре 2025 года. Повышение составит 4,5%. Индексация касается всех пенсионеров силовых структур.
Ранее в Госдуме назвали условия индексации пенсий три раза в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru