На Украине заявили, что не вернут долги Западу в ближайшие 30 лет

Киев не будет возвращать долги Западу в ближайшие 30 лет, заявил в эфире телеканала «Рада» глава Минфина Украины Сергей Марченко.

СМИ: Украина прекратила обслуживание обязательств по ряду кредитов и еврооблигаций

По его словам, уровень долга по отношению к ВВП приближается к 100%. До боевых действий этот показатель составлял 55%. Монист указал, что большая часть долга была заимствована на льготных условиях.

Так глава ведомства ответил на вопрос, способна ли Украина обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов. Отмечается, что есть параметры долговой устойчивости, которые постоянно обговариваются с Международным валютным фондом. Марченко подчеркнул, что поэтому в ближайшей перспективе государственный долг не является проблемой для Украины.

Ранее комитет Верховной Рады Украины одобрил рост расходов на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ЗападУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры