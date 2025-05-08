На Украине заявили, что не вернут долги Западу в ближайшие 30 лет
Киев не будет возвращать долги Западу в ближайшие 30 лет, заявил в эфире телеканала «Рада» глава Минфина Украины Сергей Марченко.
По его словам, уровень долга по отношению к ВВП приближается к 100%. До боевых действий этот показатель составлял 55%. Монист указал, что большая часть долга была заимствована на льготных условиях.
Так глава ведомства ответил на вопрос, способна ли Украина обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов. Отмечается, что есть параметры долговой устойчивости, которые постоянно обговариваются с Международным валютным фондом. Марченко подчеркнул, что поэтому в ближайшей перспективе государственный долг не является проблемой для Украины.
Ранее комитет Верховной Рады Украины одобрил рост расходов на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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