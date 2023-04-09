Захарова высказалась о предстоящем визите Зеленского в Германию

По данным издания, Зеленский может побывать на церемонии в немецком городе Ахене, чтобы получить премию Карла Великого.



«К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» - освобождению «жизненного пространства» на Востоке...

Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков - польский орден Белого орла, премия Карла Великого», – написала Захарова.

Она закончила свой пост немецким выражением, которое в переводе звучит как «Хорошо, Владимир, хорошо».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в Чернигове встретился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком. По его словам, встреча прошла в рамках его рабочей поездки в Черниговскую область.

