Захарова высказалась о предстоящем визите Зеленского в Германию
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что украинский президент Владимир Зеленский, который, по данным немецкой газеты Bild am Sonntag,в мае может посетить Германию, потянулся к своим. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По данным издания, Зеленский может побывать на церемонии в немецком городе Ахене, чтобы получить премию Карла Великого.
«К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» - освобождению «жизненного пространства» на Востоке...
Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков - польский орден Белого орла, премия Карла Великого», – написала Захарова.
Она закончила свой пост немецким выражением, которое в переводе звучит как «Хорошо, Владимир, хорошо».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в Чернигове встретился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком. По его словам, встреча прошла в рамках его рабочей поездки в Черниговскую область.
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