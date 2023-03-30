Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с делегацией немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.
Отмечается, что главой делегации выступил генеральный директор корпорации Армин Паппергер. Темой встречи стало нынешнее сотрудничество и перспективы его дальнейшего развития.
Зеленский отметил необходимость последующего наращивания партнерства для удовлетворения потребностей сил украинской обороны и существенного усиления обороноспособности Киева в будущем. Он выразил благодарность концерну и ФРГ в целом за поддержку Украины.
Ранее сообщалось, что в ближайшие годы расходы Берлина на военную помощь Киеву могут вырасти до 15 млрд евро.
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