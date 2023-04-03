Зеленский в Чернигове встретился с вице-канцлером Германии Хабеком
3 апреля 202318:45
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что в Чернигове встретился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком.
По его словам, встреча прошла в рамках его рабочей поездки в Черниговскую область.
«Мы ценим действенную поддержку и солидарность с Украиной правительства Германии», - написал он.
Ранее представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский посетит страну 5 апреля, сообщает RT.
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru