Зеленский в Чернигове встретился с вице-канцлером Германии Хабеком

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что в Чернигове встретился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком.

Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG

По его словам, встреча прошла в рамках его рабочей поездки в Черниговскую область.

«Мы ценим действенную поддержку и солидарность с Украиной правительства Германии», - написал он.

Ранее представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский посетит страну 5 апреля, сообщает RT.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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