Захарова в шуточной форме описала возможный разговор Зеленского с Трампом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шуточной форме представила возможный телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и бывшего лидера США Дональда Трампа. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев пытается организовать прямой разговор Зеленского с Трампом. Соратники экс-президента США в конгрессе выступают против предоставления средств Украине, отмечает «Свободная пресса». В Киеве хотят уговорить Трампа повлиять на ситуацию, пишет Ura.ru.
По мнению Захаровой, Зеленский во время разговора с экс-президентом Штатов мог бы представиться «другом» действующего главы государства Джо Байдена, указав, что у них «был бизнес» с политиком и его сыном.
«Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу», — написала дипломат «примерный текст» от имени Зеленского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова в шуточной форме описала возможный разговор Зеленского с Трампом
- Власти опровергли информацию о попытке захода ДРГ в Белгородскую область
- Из Газы в понедельник эвакуируют 103 россиянина
- «С какого рожна?»: Хабенский назвал неожиданным признание лучшим актером в России
- Хабенский назвал нынешнее время «самым честным и определенным»
- Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» погиб в зоне СВО
- В Казахстане умер младший брат Назарбаева
- В Азербайджане упрекнули Францию в милитаризации Армении
- Сенатор США Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки
- Полянский заявил о необходимости международного сотрудничества для урегулирования в Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru