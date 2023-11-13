Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев пытается организовать прямой разговор Зеленского с Трампом. Соратники экс-президента США в конгрессе выступают против предоставления средств Украине, отмечает «Свободная пресса». В Киеве хотят уговорить Трампа повлиять на ситуацию, пишет Ura.ru.

По мнению Захаровой, Зеленский во время разговора с экс-президентом Штатов мог бы представиться «другом» действующего главы государства Джо Байдена, указав, что у них «был бизнес» с политиком и его сыном.

«Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу», — написала дипломат «примерный текст» от имени Зеленского.

