СМИ: Зеленский пытается дозвониться Трампу
13 ноября 202302:42
Украинский лидер Владимир Зеленский намерен дозвониться до экс-главы США Дональда Трампа, чтобы провести переговоры, сообщает «Страна.ua».
По данным издания, Трамп фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Киеву. Украинские власти это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского.
Ранее Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru