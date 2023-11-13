СМИ: Зеленский пытается дозвониться Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен дозвониться до экс-главы США Дональда Трампа, чтобы провести переговоры, сообщает «Страна.ua».

Зеленский пообещал объяснить Трампу, почему конфликт на Украине не завершить за сутки

По данным издания, Трамп фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Киеву. Украинские власти это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского.

Ранее Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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