Захарова: В России определились с ответом за блокировку транзита в Калининград

В России уже определились с ответными мерами в отношении ЕС и Литвы из-за продолжающейся блокировки транзита в Калининградскую область. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова размещены на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что если ситуация с поставкой грузов в российский регион не изменится в ближайшее время, то Москва приступит к реализации жестких ответных мер.