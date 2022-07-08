Захарова: В России определились с ответом за блокировку транзита в Калининград

В России уже определились с ответными мерами в отношении ЕС и Литвы из-за продолжающейся блокировки транзита в Калининградскую область. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова размещены на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что если ситуация с поставкой грузов в российский регион не изменится в ближайшее время, то Москва приступит к реализации жестких ответных мер.

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«Ожидать до бесконечности мы не будем», - добавила Захарова.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предположил, что ответные меры России могут разрушить весь транспортный комплекс Литвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЛитваКалининградская ОбластьКалининград
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