Литва выступила против создания «зеленых коридоров» с Калининградом
Литва не допускает возможности «зеленых коридоров» для транзита российских товаров в Калининградскую область. Об этом сообщила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.
«Политика Литвы до сих пор - нужно запретить транзит санкционированных товаров и осуществлять контроль», - сказала она.
Скайсгирите также отметила, что литовские дипломаты в Брюсселе обсуждают с Еврокомиссией текст будущего документа с разъяснениями по поводу транзита. По словам советника президента, это не тот случай, когда «ЕК только велит, а мы только исполняем».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что откровенно враждебное по отношению к России поведение Литвы не оставило пространства для переговоров, напоминает «Свободная пресса». При этом литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что ситуацию с транзитными перевозками в Калининградскую область из российских регионов должны решить Россия и Еврокомиссия, передает телеканал «360».
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