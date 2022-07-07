Литва выступила против создания «зеленых коридоров» с Калининградом

Литва не допускает возможности «зеленых коридоров» для транзита российских товаров в Калининградскую область. Об этом сообщила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

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«Политика Литвы до сих пор - нужно запретить транзит санкционированных товаров и осуществлять контроль», - сказала она.

Скайсгирите также отметила, что литовские дипломаты в Брюсселе обсуждают с Еврокомиссией текст будущего документа с разъяснениями по поводу транзита. По словам советника президента, это не тот случай, когда «ЕК только велит, а мы только исполняем».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что откровенно враждебное по отношению к России поведение Литвы не оставило пространства для переговоров, напоминает «Свободная пресса». При этом литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что ситуацию с транзитными перевозками в Калининградскую область из российских регионов должны решить Россия и Еврокомиссия, передает телеканал «360».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:КалининградЛитваРоссия
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