Алиханов: Ответные меры Литве могут разрушить ее транспортный комплекс

По его словам, транспортный комплекс Прибалтики может быть уничтожен в том случае, если Россия «применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее». Алиханов отметил, что список ответных мер является «мощным оружием».

«Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет», - приводит RT слова калининградского губернатора.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва надеется на то, что рациональное решение по ситуации с «блокадой» Калининграда будет найдено, напоминает Газета.ru. При этом Антон Алиханов называл запрет на транзит незаконным. Он указывал, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом, подчеркивают «Известия».

