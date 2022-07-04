Алиханов: Ответные меры Литве могут разрушить ее транспортный комплекс

Возможные российские ответные меры Литве на запрет сухопутного транзита ряда товаров в Калининградскую область могут нанести значительный ущерб транспортной сфере Литвы. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Ведомостям».

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По его словам, транспортный комплекс Прибалтики может быть уничтожен в том случае, если Россия «применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее». Алиханов отметил, что список ответных мер является «мощным оружием».

«Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет», - приводит RT слова калининградского губернатора.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва надеется на то, что рациональное решение по ситуации с «блокадой» Калининграда будет найдено, напоминает Газета.ru. При этом Антон Алиханов называл запрет на транзит незаконным. Он указывал, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом, подчеркивают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КалининградРоссия
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