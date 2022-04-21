В Минобороны рассказали об ударах по 1001 украинскому военному объекту за сутки

Вооруженные силы России и подразделения Народной Милиции Луганской народной республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, который украинские силовики превратили в укрепрайон. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Кроме того, в течение ночи российская авиация поразила 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника в районах Шнурков, Новониколаевки и Александровки. За сутки ВС РФ нанесли удары по 1001 украинскому военному объекту, поразив 58 пунктов управления, 162 огневые позиции артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и военной техники, пишет РИА ФАН.

Также российские силы ПВО уничтожили 13 беспилотников противника и сбили в воздухе украинскую тактическую ракету «Точка-У» в районе Донецкого.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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