В Минобороны рассказали об ударах по 1001 украинскому военному объекту за сутки
Вооруженные силы России и подразделения Народной Милиции Луганской народной республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, который украинские силовики превратили в укрепрайон. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.
Кроме того, в течение ночи российская авиация поразила 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника в районах Шнурков, Новониколаевки и Александровки. За сутки ВС РФ нанесли удары по 1001 украинскому военному объекту, поразив 58 пунктов управления, 162 огневые позиции артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и военной техники, пишет РИА ФАН.
Также российские силы ПВО уничтожили 13 беспилотников противника и сбили в воздухе украинскую тактическую ракету «Точка-У» в районе Донецкого.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Набиуллина: Дефолт России не грозит
- В Минобороны рассказали об ударах по 1001 украинскому военному объекту за сутки
- Поклонская отреагировала на предложение лишить ее госнаград
- Forbes: Число долларовых миллиардеров в России снизилось в 1,5 раза
- Путин приказал отменить штурм мариупольской «Азовстали»
- СМИ: Carlsberg может продать «Балтику» турецкому Efes
- Шойгу заявил о взятии Мариуполя под контроль
- ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
- Криптобиржа Binance ограничит доступ российских пользователей
- Минобороны: ВСУ ударили «Точкой-У» по птицефабрике в Запорожье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru