Захарова указала условие для прекращения отношений России и США

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — напомнила в эфире телеканала «Россия 1» Захарова.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты проверяют действия России на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма», но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

