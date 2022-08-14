Захарова указала условие для прекращения отношений России и США
Об отношениях между Россией и США можно будет забыть, если конгресс Соединенных Штатов объявит Россию «страной — спонсором терроризма». Это должны понимать в Вашингтоне, считает официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — напомнила в эфире телеканала «Россия 1» Захарова.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты проверяют действия России на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма», но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
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