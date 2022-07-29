В США призвали восстановить контакты с Россией
Вашингтону необходимо восстановить контакты с Москвой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего советника по стратегическим коммуникациям Госдепартамента Керри Картхнера.
Он сообщил, что провел в Женеве 10 лет и все это время он поддерживал переговорный процесс с Россией. «И за это время я уяснил одну вещь: русские — это тот тип людей, подружившись с которыми, вы становитесь друзьями на всю жизнь», — заявил экс-дипломат.
Картхнер акцентировал внимание на то, что на протяжении шести лет США налаживали контакты с Китаем, прежде чем это принесло свои плоды.
«Таким образом, нам потребовалось шесть лет — и то же самое касается России», — отметил он. Картхнер предложил восстановить отношения между Россией и США.
Тем временем, Соединенные Штаты проверяют действия России на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма», но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- При пожаре в московском хостеле погибли восемь человек
- США предложили до 10 млн долларов за информацию о Пригожине
- В США призвали восстановить контакты с Россией
- Российские моряки оказались в заложниках в порту Украины
- В США заявили, что у Киева могут скоро закончиться боеприпасы к HIMARS
- Раскрыта суть разговора Си Цзиньпина и Байдена
- Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Японии
- Пранкеры разыграли режиссера Дэвида Линча, представившись Зеленским
- Вучич: запасов газа Сербии хватит на 50 дней
- СМИ: Латвия продолжает закупать российский газ через посредника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru