В США призвали восстановить контакты с Россией

Он сообщил, что провел в Женеве 10 лет и все это время он поддерживал переговорный процесс с Россией. «И за это время я уяснил одну вещь: русские — это тот тип людей, подружившись с которыми, вы становитесь друзьями на всю жизнь», — заявил экс-дипломат.

Картхнер акцентировал внимание на то, что на протяжении шести лет США налаживали контакты с Китаем, прежде чем это принесло свои плоды.

«Таким образом, нам потребовалось шесть лет — и то же самое касается России», — отметил он. Картхнер предложил восстановить отношения между Россией и США.

Тем временем, Соединенные Штаты проверяют действия России на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма», но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

