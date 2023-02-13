Захарова: США и ЕС хотят заставить Сербию ввести санкции против России
Вашингтон и Брюссель намерены заставить Белград присоединиться к антироссийским санкциям, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.
Сербия находится под жесточайшим прессингом со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, заявила представитель внешнеполитического ведомства.
По ее словам, Вашингтон и Брюссель делают все возможное, чтобы надломить волю сербского народа и заставить Белград подключиться к санкционному режиму против Москвы. Захарова отметила, что Запад не думает о стабилизации ситуации на Балканах.
Власти самопровозглашенного Косова и западные страны могут «только мечтать» о признании независимости Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет НСН.
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