Захарова: США и ЕС хотят заставить Сербию ввести санкции против России

Вашингтон и Брюссель намерены заставить Белград присоединиться к антироссийским санкциям, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Вучич не исключил проведения досрочных выборов в Сербии до конца года

Сербия находится под жесточайшим прессингом со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, заявила представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Вашингтон и Брюссель делают все возможное, чтобы надломить волю сербского народа и заставить Белград подключиться к санкционному режиму против Москвы. Захарова отметила, что Запад не думает о стабилизации ситуации на Балканах.

Власти самопровозглашенного Косова и западные страны могут «только мечтать» о признании независимости Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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