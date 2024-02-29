Захарова: Соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют по существу
Соглашения Украины и Запада по безопасности ничего не меняют по существу, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, соглашения уже окрестили «гарантиями безопасности», хотя о «гарантиях» во всех документах речи нет, «в них лишь констатируется то, что давно происходит на практике, а именно — масштабная военно-техническая и финансовая помощь киевскому режиму».
По словам дипломата, «сами представители западных стран, которые подписывают такие документы с Киевом, отзываются о них, как о пустых и необязательных».
Ранее Италия и Украина завершают согласование двусторонней договоренности об обеспечении безопасности Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru