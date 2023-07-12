Зеленский: Гарантии безопасности от G7 – это «зонтик» для Украины
Гарантии безопасности от большой семерки могут стать первым юридическим документом – «зонтиком» для Киева. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
На пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что в будущем в двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности должно быть закреплено все то, что Киев уже имеет сегодня. Также, по его словам, в них может быть закреплено то, чего Украине не хватает.
При этом Зеленский назвал лучшей гарантией безопасности для Украины членство в Североатлантическом альянсе.
Ранее, 11 июля, бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что переговоры о вступлении Украины в НАТО являются пустой тратой времени. По его словам, НАТО никогда не принимала в свой состав страны, находящиеся в состоянии военного конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru