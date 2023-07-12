Зеленский: Гарантии безопасности от G7 – это «зонтик» для Украины

На пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что в будущем в двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности должно быть закреплено все то, что Киев уже имеет сегодня. Также, по его словам, в них может быть закреплено то, чего Украине не хватает.

При этом Зеленский назвал лучшей гарантией безопасности для Украины членство в Североатлантическом альянсе.

Ранее, 11 июля, бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что переговоры о вступлении Украины в НАТО являются пустой тратой времени. По его словам, НАТО никогда не принимала в свой состав страны, находящиеся в состоянии военного конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

