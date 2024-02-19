СМИ: Италия и Украина заключат соглашение о гарантиях безопасности
Италия и Украина завершают согласование двусторонней договоренности об обеспечении безопасности Киева. Об этом сообщило итальянское издание Formiche.net.
По данным издания, возможно, о нем будет объявлено в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину с начала военной операции на Украине. В этот день премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена провести первый виртуальный саммит лидеров G7, в этом году эта страна председательствует в нем.
Ранее аналогичные соглашения по предоставлению гарантий безопасности Украине подписали Великобритания, Франция и Германия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru