СМИ: Италия и Украина заключат соглашение о гарантиях безопасности

Италия и Украина завершают согласование двусторонней договоренности об обеспечении безопасности Киева. Об этом сообщило итальянское издание Formiche.net.

Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева

По данным издания, возможно, о нем будет объявлено в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину с начала военной операции на Украине. В этот день премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена провести первый виртуальный саммит лидеров G7, в этом году эта страна председательствует в нем.

Ранее аналогичные соглашения по предоставлению гарантий безопасности Украине подписали Великобритания, Франция и Германия.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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