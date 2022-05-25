Захарова: Россия не получала от Италии плана по урегулированию ситуации на Украине

По её словам, документ вовсе не был передан.

«Вы не поверите, вот эта самая инициатива, некий план не был нам передан. Есть у нас только информация из СМИ о неком плане, который министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо направил в ООН», - подчеркнула она.

Захарова добавил, что, исходя из сообщений СМИ, содержащиеся документе предложения «оторваны от реальности» и их «в принципе сложно воспринимать всерьёз».

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что российские власти получили разработанные Италией предложения по мирному урегулированию на Украине. По его словам, документ рассматривается, после чего Москва сформулирует своё к нему отношение.

