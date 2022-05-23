Россия получила от Италии предложения по мирному урегулированию на Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российские власти получили разработанные Италией предложения по мирному урегулированию на Украине, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в настоящее время документ рассматривается, после чего Москва сформулирует своё к нему отношение.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна склонить украинские власти к принятию предложений России для скорейшего урегулирования конфликта, сообщает RT.

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