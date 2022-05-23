Россия получила от Италии предложения по мирному урегулированию на Украине

По его словам, в настоящее время документ рассматривается, после чего Москва сформулирует своё к нему отношение.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна склонить украинские власти к принятию предложений России для скорейшего урегулирования конфликта, сообщает RT.