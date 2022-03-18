Порты Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России
Около 1,5 тысячи грузовых контейнеров с грузами для России заблокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге. Об этом написало издание DH со ссылкой на главу таможенного и акцизного управления страны Кристиана Вандерварена.
По словам Вандерварена, грузы могут попасть под санкции, поэтому «заинтересованные компании» обязаны дать документы, подтверждающие, что контейнеры не содержат санкционных товаров.
«В противном случае, если документы не вносят ясность, грузы подлежат физическому контролю», - подчеркивается в сообщении таможенного управления.
За время, прошедшее с введения санкций, власти Бельгии осмотрели уже свыше десяти тысяч грузовых контейнеров. В Бельгии задержаны еще 374 партии грузов для России и шестнадцать партий поставок из РФ вне портовых складов.
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