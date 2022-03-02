WSJ: США могут запретить российским судам заходить в американские порты

Администрация президента США может запретить судам под российским флагом заходить в порты Соединенных штатов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что таким образом США расширят санкции против РФ после ее вторжения в Украину.

Ранее аналогичный запрет ввела Великобритания. По словам чиновников, этот запрет будет, скорее, символическим, поскольку российские коммерческие суда составляют менее 1% грузовых объемов в США.

Отмечается, что российские фирмы владеют большим флотом нефтяных танкеров, но обычно они не ходят под российским флагом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры