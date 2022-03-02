WSJ: США могут запретить российским судам заходить в американские порты
Администрация президента США может запретить судам под российским флагом заходить в порты Соединенных штатов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что таким образом США расширят санкции против РФ после ее вторжения в Украину.
Ранее аналогичный запрет ввела Великобритания. По словам чиновников, этот запрет будет, скорее, символическим, поскольку российские коммерческие суда составляют менее 1% грузовых объемов в США.
Отмечается, что российские фирмы владеют большим флотом нефтяных танкеров, но обычно они не ходят под российским флагом.
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