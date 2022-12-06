Захарова: Россия и Украина не ведут прямые переговоры по зоне безопасности на ЗАЭС
Российские и украинские власти не ведут прямых переговоров по созданию зоны безопасности на территории Запорожской атомной электростанции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
«Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС обсуждаются с Секретариатом МАГАТЭ, который пытается взаимодействовать с Киевом», — сказала она. Отмечается, что в настоящее время «вопрос состоит в том, готова ли Украина взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС». А также в том, сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения Украиной «гипотетических договоренностей».
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что эксперты приблизились к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Он подчеркнул, что обе стороны достигли принципиальной договоренности не обстреливать станцию и не вести обстрелы с ее территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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