Захарова: Россия и Украина не ведут прямые переговоры по зоне безопасности на ЗАЭС

«Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС обсуждаются с Секретариатом МАГАТЭ, который пытается взаимодействовать с Киевом», — сказала она. Отмечается, что в настоящее время «вопрос состоит в том, готова ли Украина взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС». А также в том, сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения Украиной «гипотетических договоренностей».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что эксперты приблизились к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Он подчеркнул, что обе стороны достигли принципиальной договоренности не обстреливать станцию и не вести обстрелы с ее территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

