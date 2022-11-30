«Росэнергоатом» назначил нового директора Запорожской АЭС
Новым директором Запорожской АЭС назначен работавший на электростанции бывший главный инженер украинского «Энергоатома» Юрий Черничук. Об этом сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции" стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя концерна НАЕК (украинский "Энергоатом") занимал позицию главного инженера», — цитирует советника РИА Новости.
Карчаа отметил, что все управленческие должности на ЗАЭС занимают представители прежнего коллектива, заключившие контракт с эксплуатирующей компанией.
Прежнего директора атомной электростанции Игоря Мурашова уличили в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, напоминает RT. Бывшего руководителя ЗАЭС выдворили на Украину.
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