«Росэнергоатом» назначил нового директора Запорожской АЭС

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января В Москве будут производить аккумуляторы для электротранспорта Более тысячи директоров школ ДНР и ЛНР прошли обучение в Москве Почти 100 детей-сирот из учреждений ДНР прошли реабилитацию в Москве Москвичам рассказали о работе узкопрофильных ветврачей Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона