«Росэнергоатом» назначил нового директора Запорожской АЭС

Новым директором Запорожской АЭС назначен работавший на электростанции бывший главный инженер украинского «Энергоатома» Юрий Черничук. Об этом сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

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«Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции" стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя концерна НАЕК (украинский "Энергоатом") занимал позицию главного инженера», — цитирует советника РИА Новости.

Карчаа отметил, что все управленческие должности на ЗАЭС занимают представители прежнего коллектива, заключившие контракт с эксплуатирующей компанией.

Прежнего директора атомной электростанции Игоря Мурашова уличили в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, напоминает RT. Бывшего руководителя ЗАЭС выдворили на Украину.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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