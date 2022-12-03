Глава МАГАТЭ: Вывод вооружений с ЗАЭС станет частью соглашения Киева и Москвы с агентством

«Россия не против соглашения и принципа защиты промышленного объекта», — отметил глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, обе стороны достигли принципиальной договоренности не обстреливать станцию и не вести обстрелы с ее территории.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона сообщил, что развитие ситуации вокруг Украины в ближайшее время определит сроки возобновления российско-украинских переговоров. Также лидер Франции отметил, что старался добиться безопасности вокруг Запорожской АЭС. Макрон назвал важной проводимую Парижем работу в поддержку усилий МАГАТЭ.

