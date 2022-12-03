Глава МАГАТЭ: Вывод вооружений с ЗАЭС станет частью соглашения Киева и Москвы с агентством

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью La Republika назвал главное условие для соглашения Киева и Москвы с агентством - вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина.

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«Россия не против соглашения и принципа защиты промышленного объекта», — отметил глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, обе стороны достигли принципиальной договоренности не обстреливать станцию и не вести обстрелы с ее территории.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона сообщил, что развитие ситуации вокруг Украины в ближайшее время определит сроки возобновления российско-украинских переговоров. Также лидер Франции отметил, что старался добиться безопасности вокруг Запорожской АЭС. Макрон назвал важной проводимую Парижем работу в поддержку усилий МАГАТЭ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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