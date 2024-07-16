Захарова рассказала о возможности снятия санкций с Вэнса

Накануне Трамп назвал Вэнса своим кандитатом на пост вице-президента.

В мае 2023 года сенатор был внесен в санкционный список России. Ему запрещен въезд на территорию РФ.

Правящая верхушка может не позволить экс-лидеру Дональду Трампу в случае избрания на пост президентом США договориться с российским лидером Владимиром Путиным и урегулировать украинский конфликт. Об этом НСН заявил ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.



