Захарова рассказала о возможности снятия санкций с Вэнса

МИД РФ заявил, что вопрос снятия санкций с американского сенатора Джей Ди Вэнса не стоит на повестке. Об этом «Газете.Ru» сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Так она ответила на вопрос о том, планирует ли Москва снять санкции с Вэнса в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.

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Накануне Трамп назвал Вэнса своим кандитатом на пост вице-президента.

В мае 2023 года сенатор был внесен в санкционный список России. Ему запрещен въезд на территорию РФ.

Правящая верхушка может не позволить экс-лидеру Дональду Трампу в случае избрания на пост президентом США договориться с российским лидером Владимиром Путиным и урегулировать украинский конфликт. Об этом НСН заявил ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.


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ФОТО: AP / ТАСС
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