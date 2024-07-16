Захарова рассказала о возможности снятия санкций с Вэнса
МИД РФ заявил, что вопрос снятия санкций с американского сенатора Джей Ди Вэнса не стоит на повестке. Об этом «Газете.Ru» сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Так она ответила на вопрос о том, планирует ли Москва снять санкции с Вэнса в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Накануне Трамп назвал Вэнса своим кандитатом на пост вице-президента.
В мае 2023 года сенатор был внесен в санкционный список России. Ему запрещен въезд на территорию РФ.
Правящая верхушка может не позволить экс-лидеру Дональду Трампу в случае избрания на пост президентом США договориться с российским лидером Владимиром Путиным и урегулировать украинский конфликт. Об этом НСН заявил ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru