«Трамп и его клон»: Смогут ли экс-лидер США и Вэнс остановить конфликт на Украине
Кандидат в вице-президенты США, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс поддержал экс-лидера США Дональда Трампа в стремлении остановить конфликт на Украине и прекратить военную помощь Киеву.
Переживший покушение экс-президент США Дональд Трамп был официально выдвинут Республиканской партией в качестве кандидата в президенты страны. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Сообщается, что бывший хозяин Белого дома набрал достаточное число голосов. Кроме того, накануне Трамп заявил, что в качестве кандидата на пост вице-президента США выбрал сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
СУМАСШЕДШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ «КЛОНА ТРАМПА»
При этом Вэнс признался Fox News, что на первый взгляд предложение Трампа стать кандидатом в вице-президенты США счел «сумасшедшим», более того, изначально относился к экс-президенту США скептически. Впрочем, впоследствии он изменил свое мнение и теперь считает, что Трамп был «великим президентом». Также Вэнс утверждает, что убийство Трампа стало бы ужасной исторической трагедией для Вашингтона.
Солидарен Вэнс и с позицией экс-лидера США по конфликту на Украине — как и Трамп, он выступает за переговоры с Россией, называя абсурдным нежелание Белого дома договариваться с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство РИА Новости. Более того — вслед за кандидатом в президенты от Республиканской партии Вэнс последовательно критикует отправку Вашингтоном Киеву помощи на огромные суммы и утверждает, что финансирование «бесконечного» конфликта не отвечает интересам США. Однако переговоры могут так и не начаться, если власти не откажутся от конфискации российских активов в пользу Украины, убежден Вэнс.
Вэнс также утверждает, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо заморозить территориальные споры и закрепить нейтралитет Украины. Возвращение же Украины к границам 1991 года, за которое ратует украинский лидер Владимир Зеленский, нереалистично, убежден кандидат в вице-президенты США. При этом у администрации Байдена нет жизнеспособного плана победы Украины над Россией, убежден Вэнс.
Вообще выбор сенатора Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев — «катастрофа для Украины», утверждает издание Politico. Все так, но принять участие в переговорах он вряд ли сможет, ведь Вэнсу запрещен въезд в Россию.
Не заставила себя ждать и реакция Байдена на выдвижение Вэнса — президент США назвал кандидата в вице-президенты «клоном Трампа во всех вопросах».
ПОБЕДА «В ОДНУ КАЛИТКУ»
Вместе с тем совместная работа Вэнса и Трампа — вполне реалистичный сценарий недалекого будущего, шансы его воплощения в жизнь после недавних событий только увеличились. Напомним, мировую общественность в ночь на 14 июля всколыхнуло сообщение о покушении на Трампа в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании. Бывший лидер США чудом остался жив, отделавшись ранением в ухо. The New York Post сообщала, что исполнителем покушения стал 20-летний Томас Мэтью Крукс, которого впоследствии ликвидировали. Кроме того, погиб один из участников мероприятия, еще двое получили ранения.
Вскоре после покушения Трамп поблагодарил спецслужбы и правоохранительные органы страны за быструю реакцию. Позже экс-президент заявил Washington Examiner, что после покушения полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки. По словам Трампа, он намерен продемонстрировать, что атака на него полностью изменила предвыборную кампанию и что у него появился шанс «объединить страну».
Вопрос, удастся ли Трампу объединить страну, остается открытым. Но несомненно то, что покушение добавило Трампу козырей в президентской гонке. Его единственный оппонент — действующий президент США Джо Байден. До выборов остается менее четырех месяцев (они состоятся 5 ноября), и чем дальше, тем понятнее, что сограждане отдают предпочтение Трампу.
Трамп же неоднократно обещал в случае победы на выборах завершить российско-украинский конфликт. Более того, он заявлял, что имеется некий план по прекращению боевых действий, детали которого пока не раскрываются.
Убеждены в победе Трампа и его соратники по Республиканской партии, сообщило издание Politico. Многие политики в один голос утверждают, что покушение на Трампа лишь укрепит его поддержку со стороны избирателей. И не просто укрепит, уверен член палаты представителей США, республиканец Деррик Ван Орден, — уже можно смело утверждать, что Трамп «только что победил на выборах».
Не сомневается в победе Трампа и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Правда, с одним условием.
«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — отметил российский политик в соцсети X под фото Трампа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru