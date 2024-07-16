«Трамп и его клон»: Смогут ли экс-лидер США и Вэнс остановить конфликт на Украине

Солидарен Вэнс и с позицией экс-лидера США по конфликту на Украине — как и Трамп, он выступает за переговоры с Россией, называя абсурдным нежелание Белого дома договариваться с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство РИА Новости. Более того — вслед за кандидатом в президенты от Республиканской партии Вэнс последовательно критикует отправку Вашингтоном Киеву помощи на огромные суммы и утверждает, что финансирование «бесконечного» конфликта не отвечает интересам США. Однако переговоры могут так и не начаться, если власти не откажутся от конфискации российских активов в пользу Украины, убежден Вэнс.

Вэнс также утверждает, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо заморозить территориальные споры и закрепить нейтралитет Украины. Возвращение же Украины к границам 1991 года, за которое ратует украинский лидер Владимир Зеленский, нереалистично, убежден кандидат в вице-президенты США. При этом у администрации Байдена нет жизнеспособного плана победы Украины над Россией, убежден Вэнс.

Вообще выбор сенатора Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев — «катастрофа для Украины», утверждает издание Politico. Все так, но принять участие в переговорах он вряд ли сможет, ведь Вэнсу запрещен въезд в Россию.

Не заставила себя ждать и реакция Байдена на выдвижение Вэнса — президент США назвал кандидата в вице-президенты «клоном Трампа во всех вопросах».

ПОБЕДА «В ОДНУ КАЛИТКУ»

Вместе с тем совместная работа Вэнса и Трампа — вполне реалистичный сценарий недалекого будущего, шансы его воплощения в жизнь после недавних событий только увеличились. Напомним, мировую общественность в ночь на 14 июля всколыхнуло сообщение о покушении на Трампа в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании. Бывший лидер США чудом остался жив, отделавшись ранением в ухо. The New York Post сообщала, что исполнителем покушения стал 20-летний Томас Мэтью Крукс, которого впоследствии ликвидировали. Кроме того, погиб один из участников мероприятия, еще двое получили ранения.