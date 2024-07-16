«Правая рука Трампа»: Почему кандидатом в вице-президенты США назначили Вэнса

«Президент выбирает себе вице-президента как правую руку, ведь вице-президент — второе лицо в иерархии власти. Как правило, эти фигуры дополняют друг друга. Так было с Джо Байденом, Бараком Обамой, Джорджем Бушем-младшим и со всеми остальными президентами. Бывают, конечно, и эксцессы: например, при администрации Буша-младшего огромное влияние и авторитет получил вице-президент Дик Чейни, который фактически был влиятельнее президента. При Трампе не будет противоборства по линии президента и вице-президента, но будет противоборство по линии президента и истеблишмента, “вашингтонского болота”», — сказал Блохин.

Собеседник НСН усомнился, что американский истеблишмент даст Трампу возможность договориться с Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине.

«Слова Вэнса о том, что при администрации Трампа “всем будет лучше”, — политическое обещание. Украина для Трампа — лишь разменная монета, с Россией, по мнению экс-президента США, нужно договариваться, потому что главный противник для Вашингтона — Китай. Ключевой вопрос — даст ли истеблишмент Трампу возможность договариваться. Он же пытался договориться в свое время — и что из этого вышло? Две попытки импичмента, при Трампе были отправлены комплексы “Джавелин” на Украину, был усилен санкционный режим, был выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности и так далее», — подытожил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что в случае победы на президентских выборах в США Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта.

