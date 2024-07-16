«Правая рука Трампа»: Почему кандидатом в вице-президенты США назначили Вэнса
В случае избрания Дональда Трампа на пост президента США может начаться противостояние по линии президента и правящей верхушки, сказал НСН Константин Блохин.
Правящая верхушка может не позволить экс-лидеру Дональду Трампу в случае избрания на пост президентом США договориться с российским лидером Владимиром Путиным и урегулировать украинский конфликт. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Переживший покушение Трамп ранее был официально выдвинут Республиканской партией в качестве кандидата в президенты страны, пишет ТАСС. Кроме того, кандидатом в вице-президенты Трамп выбрал 39-летнего «отъявленного трамписта», сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Действующий президент США Байден считает Вэнса «клоном Трампа во всех вопросах», а европейский источник Politico нарек его «катастрофой для Украины». Блохин полагает, что Трамп выбрал Вэнса как человека, который разделяет его позицию.
«Президент выбирает себе вице-президента как правую руку, ведь вице-президент — второе лицо в иерархии власти. Как правило, эти фигуры дополняют друг друга. Так было с Джо Байденом, Бараком Обамой, Джорджем Бушем-младшим и со всеми остальными президентами. Бывают, конечно, и эксцессы: например, при администрации Буша-младшего огромное влияние и авторитет получил вице-президент Дик Чейни, который фактически был влиятельнее президента. При Трампе не будет противоборства по линии президента и вице-президента, но будет противоборство по линии президента и истеблишмента, “вашингтонского болота”», — сказал Блохин.
Собеседник НСН усомнился, что американский истеблишмент даст Трампу возможность договориться с Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине.
«Слова Вэнса о том, что при администрации Трампа “всем будет лучше”, — политическое обещание. Украина для Трампа — лишь разменная монета, с Россией, по мнению экс-президента США, нужно договариваться, потому что главный противник для Вашингтона — Китай. Ключевой вопрос — даст ли истеблишмент Трампу возможность договариваться. Он же пытался договориться в свое время — и что из этого вышло? Две попытки импичмента, при Трампе были отправлены комплексы “Джавелин” на Украину, был усилен санкционный режим, был выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности и так далее», — подытожил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что в случае победы на президентских выборах в США Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта.
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