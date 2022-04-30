Захарова раскрыла причины нервного состояния пресс-секретаря Пентагона Кирби

Захарова также усомнилась в том, что американскому контр-адмиралу, сделавшему ряд резких высказываний в адрес президента Владимира Путина и спецоперации России, «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине».

Мария Захарова предположила, что Кирби нервничает прежде всего из-за своего будущего. Для этого у него есть две причины, считает представитель МИД РФ.

«Первая. Его ведомство взяли на незаконной деятельности по разработке биологического оружия на Украине. Тут занервничаешь. Учитывая международные обязательства США. Второе. Все это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников», — отметила Захарова.

Ранее Кирби назвал «чушью собачьей» и «смехотворными утверждениями» официальные заявления Москвы о целях спецоперации на Украине, усомнившись, что «дело в нацизме и Украине, что дело в защите русских на Украине, что дело в защите российских национальных интересов». В ответ на это посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России являются оскорбительными и неприемлемыми.

