Антонов назвал оскорбительными заявления пресс-секретаря Пентагона в адрес России
Заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России оскорбительны и неприемлемы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее Кирби назвал «чушью собачьей» и «смехотворными утверждениями» официальные заявления Москвы о целях спецоперации на Украине, усомнившись, что «дело в нацизме и Украине, что дело в защите русских на Украине, что дело в защите российских национальных интересов».
«Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», - подчеркнул Антонов.
Посол напомнил, что официальные лица РФ не позволяли себе подобных заявлений в отношении руководства США. По словам Антонова, «стало нормой», что американские чиновники «основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей» и при этом не замечают преступлений Киева.
Кроме того, дипломат отметил, что Соединенные Штаты накачивают Украину вооружениями, а приоритетной целью является получение дополнительных доходов военно-промышленным комплексом США и избавление от устаревшего оружия.
«Джон Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно, за то, что запятнал честь своего мундира», — заключил Антонов.
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