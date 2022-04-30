Россия призвала США отказаться от провокаций на Украине

Посольство России в США призвало Вашингтон «одуматься» и отказаться от подготовки на Украине провокаций с использованием оружия массового уничтожения. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве напомнили, что замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что РФ якобы может применить на Украине химическое оружие.

Посольство России призвало США ликвидировать все химическое оружие

«Хотели бы напомнить Бонни Дженкинс, что в ходе спецоперации Минобороны РФ получило в свое распоряжение неопровержимые сведения о подготовке Соединенными Штатами провокаций с целью обвинения российских ВС в применении оружия массового уничтожения на Украине. Один из возможных сценариев - "постановочный инцидент под чужим флагом". Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения», — указали в дипмиссии, добавив, что Госдеп уже определил порядок «расследования» и назначил ответственных за его проведение.

Посольство призвало США отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч людей и вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу.

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ТЕГИ:Химическое ОружиеУкраинаСШАРоссийское Посольство
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