Россия призвала США отказаться от провокаций на Украине
Посольство России в США призвало Вашингтон «одуматься» и отказаться от подготовки на Украине провокаций с использованием оружия массового уничтожения. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.
В посольстве напомнили, что замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что РФ якобы может применить на Украине химическое оружие.
«Хотели бы напомнить Бонни Дженкинс, что в ходе спецоперации Минобороны РФ получило в свое распоряжение неопровержимые сведения о подготовке Соединенными Штатами провокаций с целью обвинения российских ВС в применении оружия массового уничтожения на Украине. Один из возможных сценариев - "постановочный инцидент под чужим флагом". Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения», — указали в дипмиссии, добавив, что Госдеп уже определил порядок «расследования» и назначил ответственных за его проведение.
Посольство призвало США отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч людей и вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу.
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