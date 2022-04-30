Россия призвала США отказаться от провокаций на Украине

Посольство России в США призвало Вашингтон «одуматься» и отказаться от подготовки на Украине провокаций с использованием оружия массового уничтожения. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве напомнили, что замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что РФ якобы может применить на Украине химическое оружие.