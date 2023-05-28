Захарова раскритиковала сенатора Грэма после его высказываний о гибели россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила американскому сенатору Линдси Грэму факты сотрудничества компаний США с фашистским режимом Адольфа Гитлера.

Зеленский встретился в Киеве с сенатором США Грэмом

Захарова напомнила о ключевой роли для нацистской Германии американских компаний Ford, General Motors, Kodac, IBM, Pepsi-Cola, Fanta, а также ряда других.

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД также напомнила «сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерть россиян - «самая удачная трата денег» властей Соединённых Штатов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссиянеГибельМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры