Захарова раскритиковала сенатора Грэма после его высказываний о гибели россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила американскому сенатору Линдси Грэму факты сотрудничества компаний США с фашистским режимом Адольфа Гитлера.
Захарова напомнила о ключевой роли для нацистской Германии американских компаний Ford, General Motors, Kodac, IBM, Pepsi-Cola, Fanta, а также ряда других.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД также напомнила «сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра».
Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерть россиян - «самая удачная трата денег» властей Соединённых Штатов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru