В США назвали смерть россиян самой удачной тратой денег

Смерть россиян - «самая удачная трата денег» американских властей, сообщил во время встречи с главой Украины американский сенатор Линдси Грэм, сообщает РИА Новости.

США выделили Киеву 625 млн долларов

Так парламентарий в беседе с Владимиром Зеленским прокомментировал оказание США военной помощи Киеву.

В ходе встречи Зеленский поблагодарил сенатора его за вклад в укрепление обороноспособности армии Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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