В США назвали смерть россиян самой удачной тратой денег
28 мая 202307:02
Смерть россиян - «самая удачная трата денег» американских властей, сообщил во время встречи с главой Украины американский сенатор Линдси Грэм, сообщает РИА Новости.
Так парламентарий в беседе с Владимиром Зеленским прокомментировал оказание США военной помощи Киеву.
В ходе встречи Зеленский поблагодарил сенатора его за вклад в укрепление обороноспособности армии Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru