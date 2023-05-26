Зеленский встретился в Киеве с сенатором США Грэмом

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что встретился в Киеве с представляющим республиканскую партию США сенатором от штата Южная Каролина Линдси Грэмом.

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В ходе встречи он поблагодарил американского политика его за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии, а также за его «твёрдую позицию».

«Благодарен всему американскому обществу, Президенту Байдену, Конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины. Ценим эту помощь», - написал украинский лидер.

Ранее Зеленский после возвращения с саммита G7 побывал на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияСенаторыСенат СШАВладимир Зеленский

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