Захарова раскритиковала Макрона за речь на Мюнхенской конференции по безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности по поводу конфликта Украины и России. Захарова напомнила историю французского императора Наполеона, а также заверила представителей Запада, что они «перехотят» поражения России в конфликте с Украиной даже на фоне поставок военной техники Украине.

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«Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного - нам хотят поражения. Перехотят», – написала официальный представитель МИД РФ в своем Tekegram-канале.

Захарова также уличила французского лидера в том, что он рассказал о фактическом вмешательстве Запада во внутреннюю политику России.

«Но вообще Макрон бесценен. Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть... То есть он бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти. Шарман, как говорится», - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ призвала помнить о подобном стиле французского политика.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон не отреагировал на призывы лидера Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в Североатлантический альянс, сообщает Le Journal du Dimanche.



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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаФранцияМакронМария Захарова
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