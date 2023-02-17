«Это уже слишком»: французы возмутились словами Макрона о России

Глава государства заявил, что Россия не должна выйти победителем из конфликта на Украине. Пока не время вести переговоры с Москвой, считает он.

Пользователи Сети припомнили Макрону поставили французского вооружения Украине. По их мнению, у республики скоро не останется армии.

Если Франция решит ввязаться в конфликт, то Макрону следует идти на фронт в одиночестве, написал комментатор.

Также президента республики обвинили в разжигании ненависти и мировой войны.

«Это уже слишком», - отметил один из пользователей.

Западным странам следует увеличить поставки вооружений Украине, заявил Макрон в Мюнхене. Он полагает, что это поможет ВСУ в вероятном контрнаступлении, пишет НСН.

