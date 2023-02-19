Макрон проигнорировал просьбы Зеленского о вступлении в НАТО

По данным издания, для президента Франции НАТО не является подходящим способом для переосмысления отношений с Москвой. Макрон считает, что страны, входящие в этот альянс в своих намерениях не были прозрачны, а Россия восприняла это как экспансионизм.

Ранее президент заявил, что заявил, что Россия не должна выйти победителем из конфликта на Украине.

