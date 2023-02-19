Макрон проигнорировал просьбы Зеленского о вступлении в НАТО
Французский президент Эмманюэль Макрон не отреагировал на призывы лидера Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в Североатлантический альянс, сообщает Le Journal du Dimanche.
По данным издания, для президента Франции НАТО не является подходящим способом для переосмысления отношений с Москвой. Макрон считает, что страны, входящие в этот альянс в своих намерениях не были прозрачны, а Россия восприняла это как экспансионизм.
Ранее президент заявил, что заявил, что Россия не должна выйти победителем из конфликта на Украине.
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