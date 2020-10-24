Захарова прокомментировала слова немецкого генерала НАТО, назвавшего РФ противником

«Двадцать первого октября в газете "Дагенс Нюхетер" опубликовано интервью с главой оперативного командования "Север" объединенных сил НАТО в Европе немецким генерал-лейтенантом Й. Фольмером. В его подаче, Россия не покладая рук пытается вбить клин в "тесное партнерство" между шведами и натовцами», - рассказала Захарова.

По словам немецкого генерала, Россию не стоит считать врагом, а только противником, пишет Газета.ru.

«Наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принес», а вот натовцы заговариваться начали», — парировала пресс-секретарь российского МИД.

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН предостерег от разделения Европы.

«Но надеюсь, что этого не произойдет и не будет разделительных границ в Европе в виде сохраняющегося НАТО, как минимум, а может даже и Европейский союз каким-то образом трансформируется в общеевропейскую структуру», - сказал сенатор.

