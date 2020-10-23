Минобороны РФ вызвало немецкого военного атташе из-за ядерных учений НАТО

Министерство обороны России заявило, что участие Германии в учениях НАТО нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия и грозит ростом напряжённости по линии соприкосновения России и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с участием ФРГ в учениях, в процессе которых проходит отработка элементов применения американского тактического ядерного оружия, российское Минобороны вызвало представителя по вопросам обороны при немецком посольстве в РФ.

По данным министерства, военному атташе «была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО «STEADFAST NOON» и «RESILIENT GUARD».

В ведомстве отмечают, что привлечение вооружённых сил и авиации неядерных держав к учениям с применением ядерного оружия нарушает Договор о нераспространении ядерного вооружения. Кроме того, по мнению российского военного ведомства, такие действия «ведут к понижению порога применения ядерного оружия», а также «негативно влияют на уровень доверия в Европе».

Ранее СМИ сообщали, что Германия вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу участвует в манёврах на авиабазе на западе страны. Учения отрабатывают использование самолётов, способных переносить ядерное оружие.

На другой немецкой базе, недалеко от Бюхеля, одновременно проходила отработка сценариев оборонительных действий при нападении потенциального противника. По неофициальным данным, на этой военной базе хранится около 20 ядерных боеголовок типа B61, которые размещены в рамках концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.

