Захарова прокомментировала слова Барреля об эффекте от антироссийских санкций
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля об эффекте санкций против России для Евросоюза, сообщают «Известия».
По её словам, антироссийские ограничения многие жители Европейского союза «моментально почувствовали на себе». «Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — заявила дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила: эффекта от санкций страны Европы уже дождались, а «Боррель даже этого не знает».
17 июля Боррель заявил, что Европе придется подождать, пока эффект от санкций против Москвы станет более заметным.
Тем временем, Еврокомиссия не включила покупку готовых ювелирных изделий из российского золота в новый пакет санкций против РФ и таким образом оставила большую лазейку для Запада.
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