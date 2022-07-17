СМИ: Запад придумал большую лазейку в санкциях для покупки российского золота

В Евросоюзе под запрет попадет золото из России в порошке, а также необработанное или в виде полуфабриката или лома, монеты, но не ювелирные украшения.

«В проекте пакета санкций, который еще должен быть одобрен странами ЕС, говорится, что «запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, если оно происходит из России или было вывезено из России в Союз или в любую третью страну. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», — пишет издание.

По данным Politico , только в 2019 году около 90 процентов российского золота приобрела Великобритания, вышедшая из ЕС.

Напомним, запрет на импорт российского золота планируют включить в седьмой пакет санкций, который Евросоюз введёт в отношении России. Также будет расширен список товаров двойного назначения, запрещённых для экспорта в Россию.

