Бывший глава литовского МИД расстроился из-за новых санкций против России
Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что в седьмом пакете санкций против России нет смысла – ЕС направляет в Россию все больше средств и укрепляет рубль. Об этом он заявил в своем Twitter.
«Готовится 7-й пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены «провокационными» ограничениями. Прискорбно», — написал литовский политик.
Ранее аналитики китайского издания Global Times написали, что США после обострения кризиса на Украине активно призывают Евросоюз вводить многочисленные санкции против России, при этом Вашингтон испытывает от них меньший ущерб, чем европейские партнеры.
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