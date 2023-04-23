Захарова прокомментировала просьбу Мельника увеличить помощь Украине в десять раз
В России отреагировали на просьбу заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника увеличить военную помощь Киеву в десять раз.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова напомнила о содержании заявления Мельника, который также призвал союзников бывшей советской республики пересечь все «красные линии». «… И снять исподнее», — заявила дипломат, добавив к сообщению в Telegram эмодзи с шортами.
Ранее Мельник заявил в своем Twitter-аккаунте, что военную помощь Киеву необходимо увеличить в 10 раз, сообщает «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru