Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова напомнила о содержании заявления Мельника, который также призвал союзников бывшей советской республики пересечь все «красные линии». «… И снять исподнее», — заявила дипломат, добавив к сообщению в Telegram эмодзи с шортами.

Ранее Мельник заявил в своем Twitter-аккаунте, что военную помощь Киеву необходимо увеличить в 10 раз, сообщает «Радиоточка НСН.

