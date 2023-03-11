Захарова прокомментировала намерение Зеленского по переименованию России «Московию»
Намерение президента Украины переименовать Россию в Московию и соответствующее поручение премьер-министру Денису Шмыгалю по изучению такой возможности для украинского языка в очередной раз свидетельствует о попытках создать из Украины «анти-России». Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"», - написала она в своем Telegram-канале в 11 марта, в субботу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что спецоперация на Украине была «абсолютно необходима» для срыва планов по превращению Украины в «анти-Россию», сообщает НСН.
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