Захарова прокомментировала намерение Зеленского по переименованию России «Московию»

«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"», - написала она в своем Telegram-канале в 11 марта, в субботу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что спецоперация на Украине была «абсолютно необходима» для срыва планов по превращению Украины в «анти-Россию», сообщает НСН.





